В Литве рекордная суточная смертность от коронавируса, в Эстонии 274 новых случая
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса, скончались 24 человека, передает LETA. Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране.

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За минувшие сутки в Литве было взято 12 085 проб на коронавирус. В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.

В Эстонии за последние сутки диагностировано 274 новых случая Covid-19, умер один человек. Доля положительных тестов за сутки составила 4,9%.

На утро 18 ноября, в больницах Эстонии находятся 99 пациентов с коронавирусом, из которых 11 нуждаются в интенсивной терапии, а шесть - в искусственной вентиляции легких. За сутки число госпитализированных увеличилось на 14 человек.

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