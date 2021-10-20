В Литве рекордное число новых случаев Covid-19 в этом году — 3331

За минувшие сутки в Литве выявлен 3331 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду местный Департамент статистики.

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Это крупнейшее суточное число новых случаев в этом году — больше фиксировалось лишь в декабре прошлого года.

Все скончавшиеся, за исключением одного, не были привиты или были привиты частично.

В больницах сейчас проходит лечение 1669 пациентов с Covid-19 — на три десятка больше, чем сутками ранее. 157 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1186,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5511 человек.

Тем временем за минувшие сутки в Эстонии добавились 1347 новых случаев коронавируса, скончались трое пациентов. В понедельник провели 8753 теста на Covid-19, 1347 из них дали положительный результат.

По состоянию на утро среды в стационарном лечении из-за симптомов Covid-19 нуждались 413 человек, у 302 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Среди больных 204 пациента не вакцинированы (67,6%), 98 человек (32,4%) прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах Эстонии открыли 54 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом, все они не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 80-летняя женщина и 92-летняя женщина.

Двумя дозами вакцины от Covid-19 привито 55% населения Эстонии.