В Литве родители похитили изъятых детей из приюта и пытались выехать в Беларусь

Две недели назад родители похитили троих детей 5, 7 и 9 лет из приюта в Литве и скрылись в неизвестном направлении. 1 августа их обнаружили на границе с Беларусью. Детей изъяли из семи из-за того, что родители отказывались отправлять их в школу, заявив, что школа занимается не образованием, а дрессировкой.

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18 июля Инга (1983 г.р.) и Миндаугас (1981 г.р.) Вильчинскасы самовольно забрали своих троих детей (2018 г.р., 2016 г.р., 2014 г.р.) из приюта Pastogė и скрылись на автомобиле с немецкими номерами.

Драматичную историю этой семьи в начале июня рассказал житель Каунасского района Антанас Кандротас-Целофанас. Он опубликовал видеозапись, на которой Миндаугас Вильчинскас рассказывал, что он отказался от гражданства Литовской Республики и называет себя просто "свободным живым человеком". По его словам, он и его дети не имеют никаких действительных документов.

Дети были изъяты из семьи по решению суда, поскольку отец не согласился отправить их в школу. "Они мне говорили, что есть обязательное образование. Насколько я знаю, обязательно обучение, но ни одно образовательное учреждение обучением не занимается, а занимается обучением по образовательной программе. Образование это дрессировка, дрессируют собак. Обучение это совершенствование, углубление знаний, познание природы и всего остального. А они говорят, что образование — это хорошо, и жили бы в компьютере. Сын принес из школы листовку, где было написано: "Пользуйся тиктоком и будешь счастлив"", — говорил он.

Когда стало известно о похищении, Кандротас-Целофанас заявил литовскому Delfi, что ничего не знал о том, что Миндаугас забрал своих детей из приюта, но рад, что у него получилось.

Днем 1 августа машину с семьей и водителем задержали возле границы с Беларусью. Reform.by пишет, что водитель предъявил пограничникам немецкие документы, а пока они проверяли их, попытался уехать к границе. По словам литовских пограничников, они ехали по неасфальтированной дороге со скоростью 100 км/ч.

Машину удалось остановить на границе. Полиция считает, что семья планировала незаконно перейти границу, сообщает lrytas.lt. Было похоже, что семья готовилась переходить границу нелегально. Ноги детей были обвязаны липкой лентой для защиты от клещей, а на руках были варежки, пишет La.lv.

Детей вернули в приют, с ними работают психологи. Родители задержаны.