В Литве с понедельника открываются торговые центры и кинотеатры
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С понедельника в Литве открываются торговые центры и соответственно магазины в них, кинотеатры, театры, концертные залы, можно проводить небольшое мероприятия.

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В соответствии с принятым на прошлой неделе решением, магазины в торговых центрах будут работать только с понедельника по пятницу, в выходные они будут закрыты. Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что работавшие до этого магазины промтоваров, ветеринарные аптеки и магазины для животных, салоны оптики, аптеки и магазины с отдельным входом смогут по-прежнему работать и в выходные дни.

Во всех открывшихся торговых центрах на одного покупателя должны выделить 50 кв. м или же в одном магазине можно обслуживать лишь одного человека.

С понедельника могут работать кинотеатры, театры, проходить мероприятия со зрителями как в помещениях, так и на улице.

По решению правительства Литвы, на таких мероприятиях могут присутствовать не больше 150 человек, они не должны занимать больше 30% мест в зале.

Позже на этой неделе откроются уличные кафе, а со следующей недели - спортклубы. Все эти виды деятельности были закрыты с 16 декабря 2020 года.

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