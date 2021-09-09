В Литве с понедельника у входов в торговые центры будут проверять "паспорта возможностей"

В среду состоялась встреча представителей сферы торговли и Минздрава Литвы, на которой обсуждалась проверка "паспортов возможностей" в торговых центрах с 13 сентября. Известно, что документы будут проверять у входа в ТЦ, а не у дверей каждого находящегося там магазина. Об этом информировала глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене. Торговцы в ближайшее время надеются получить новые указания главы Минздрава Арунаса Дулькиса, которые будут действовать с понедельника.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минздрав готовит торговцам новые требования, которые вступят в силу с 13 сентября. "Окончательные решения, видимо, будут приняты только в четверг, поскольку министерство занимается поиском юридических формулировок. Там есть несколько принципиальных вопросов. Самый понятный из них – проверка документов должна проводиться у входа в ТЦ, а не у входа в каждый магазин. Этот вопрос мы все видим одинаково", – сказала Вайнене.

По ее словам, это позволит не смешивать несколько потоков клиентов – тогда маски в ТЦ будут лишь рекомендацией, ТЦ станут более безопасным местом, где люди с иммунитетом, "паспортом возможностей", другим документом или дети до 16 лет будут себя чувствовать в большей безопасности.

Минздрав готовит решения Дулькиса, которые вступят в силу с 13 сентября. "Маски носить рекомендуется по-скандинавски, т.е. очень рекомендуется – это апелляция к ответственности покупателей. То, что сейчас обязательно, станет рекомендацией, но о ней будут интенсивно напоминать", – заметила Вайнене.

Еще один нерешенный вопрос – что делать в маленьких магазинах, где часто работает один человек, можно ли в таком случае проверять документ не у входа, а у кассы.

"Тут нужна еще одна встреча в более тесном кругу, чтобы найти решение. Там, где работает один человек, сложно организовать проверку у входа, кассу там нельзя оставлять без присмотра. Мы работаем над этим вопросом, есть рабочая группа, которая ищет решение", – сказала Вайнене, заметив, что есть вопросы, касающиеся аптек.

Вайнене сказала, что она просила отложить вступление этого порядка в силу хотя бы на неделю. "Но видимо, как со студентами – одной ночи не хватило. Если в четверг приказ будет готов, еще будет пятница на подготовку. Торговцы работают по выходным, видимо будут готовиться", – заметила она. Пока, по ее словам, торговцы не считают, что этот порядок как-то скажется на их доходах.