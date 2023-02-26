В Литве собрали 14 млн евро на радары для Украины
Foto: Reuters/Scanpix

В Литве завершился четырехнедельный телемарафон по сбору средств на радары для ВСУ, организованный общественной телерадиокомпанией LRT.

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Телемарафон "Radarom!" транслировался в прямом эфире LRT. Пятница была последним днем, когда его зрители могли пожертвовать деньги, а в субботу подвели итоги. Как сообщают организаторы, только за последние полчаса зрители пожертвовали около полумиллиона евро, которые были удвоены одним из корпоративных спонсоров акции.

Собранная сумма почти втрое превысила заявленную организаторами - 5 млн евро.

Во время телемарафона к литовцам обратился президент Гитанас Науседа.

"Давайте вспомним - год назад были всякие разговоры - четыре, пять дней, две недели, может, выдержат, может, нет. Сегодня мы говорим, что монстр на глиняных ногах больше не может продолжать борьбу и уже постепенно впадает в отчаяние", - цитирует LRT речь президента Литвы.

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BBC News Русская служба:

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