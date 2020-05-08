В Литве три новыx случаев заболевания коронавирусом

8 мая Минздрав Литвы сообщил о 3 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1436 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.

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Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1436 человек

Количество больных: 618

Количество новых случаев за последние сутки: 3

Количество смертей: 49

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 765 человек

В изоляции находятся: 284

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 8 мая: Вчера в Литве проверили: 8101 образец Всего за это время было проверено: 172 191 образец.