В Литве у домашних птиц обнаружен высокопатогенный птичий грипп

спышка высокопатогенного птичьего гриппа выявлена в одном из небольших хозяйств Литвы, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе.

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На ферме предпринимаются меры по ограничению инфекции.

Ранее ПВС сообщила о вспышке птичьего гриппа на одной из птицеферм Эстонии, где содержится более 160 птиц.

В связи с весенней миграцией перелетных птиц и связанными с этим рисками распространения гриппа ПВС призывает птицеводов строго соблюдать правила биобезопасности и другие требования для предотвращения заноса гриппа и других заболеваний в свои птичники.

Обо всех подозрительных случаях заболевания домашней птицы следует немедленно сообщать ветеринару или в ПВС.

Также ПВС призывает сообщать о мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, позвонив по телефону 67027402 или сообщив в ближайшее отделение ПВС.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Дикие птицы, особенно водоплавающие, являются естественными переносчиками вируса и могут болеть бессимптомно. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Птицы также могут заразиться через загрязненную воду, пищу или предметы (обувь, одежда, оборудование), на которые попал вирус.

Ранее высокопатогенный птичий грипп выявлялся в Латвии только у диких водоплавающих птиц. В прошлом году единственный случай птичьего гриппа был выявлен в январе у шести лебедей.