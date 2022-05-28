В Литве удалось собрать 5 млн евро на "Байрактар" для Украины

В Литве по инициативе общественного деятеля, журналиста и ведущего Андрюса Тапинаса удалось собрать необходимые деньги для покупки турецкого боевого беспилотника "Байрактар" для Украины.
Со среды, когда был объявлен сбор средств, до вечера субботы пожертвованы свыше 5 065 000 евро.
Ранее командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что приветствует эту идею и армия намерена способствовать приобретению беспилотника. "Конечно, одному Тапинасу это сложно сделать. (…) Насколько мне известно, министр обороны склонен реализовать этот проект вместе с господином Тапинасом. Вероятно, и армия здесь примет определенное участие", — сказал в пятницу генерал-лейтенант в интервью LRT.
Украина уже более трех месяцев сражается с вторгшимися российскими войсками, но сталкивается с нехваткой оружия и призывает страны Запада передать его как можно больше.