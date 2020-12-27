В Литве установлено 1668 новых случаев коронавируса за сутки, в Эстонии — 370
Foto: F64

За сутки в Литве выявлено 1668 новых случаев заражения Covid-19, сообщает местный Департамент статистики.

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За сутки в Литве скончались 26 человек с подтвержденным коронавирусом, 384 пациента выздоровели.

С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 130 598 человек, 66 971 человек болеют, 61 751 человек выздоровел.

Всего в Литве от коронавируса умерли 1 254 человека, 622 умерли от других причин.

В общей сложности за минувшие сутки было сделано 5223 теста.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2498 тестов на коронавирус, из них положительными оказались 370, или 14,8%.

По состоянию на утро 27 декабря в больницах находились 420 пациентов с Covid-19, в отделениях интенсивной терапии — 42, 25 человек нуждались в искусственной вентиляции легких.

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LETA

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LETA

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