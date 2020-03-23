В Литве вернувшихся из-за границы изолируют в карантин в помещениях муниципалитетов

Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в помещениях, выделенных муниципалитетами, чтобы пресечь распространение коронавируса в Литве, об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

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Такое решение, по его словам, будет принято с учетом того, что часть вернувшихся не соблюдает требование самостоятельной изоляции на две недели и может распространять вирус.

"Всех вернувшихся в Литву — а еще должны вернуться несколько тысяч человек — сразу же будут закрыты на карантин в назначенных муниципалитетами местах", — сказал LRT Верига.

В Вильнюс уже доставили 5000 реагентов Министр также сказал, что обяжет магазины регулировать потоки покупателей и обеспечить, чтобы люди соблюдали безопасное расстояние. По словам Вериги, от сознательности общества в деле соблюдения безопасного расстояния. Министр заверил, что после поступления дополнительных реагентов, врачей будут проверять чаще. В воскресенье вечером в Литву на военно-транспортном самолете "Спартан" доставили 5000 реагентов. Всего заказано почти 200 000.