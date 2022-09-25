В Литве вновь увеличиваются темпы эмиграции

В каждом месяце 2022 года со сентября из Литвы эмигрировало больше жителей, чем в тот же период прошлого года, сообщает Департамент статистики.

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В 2021 году с января по сентябрь из Литвы уехали 11 133 гражданина. По предварительным данным, за тот же период 2022 года Литву покинули 18 345 жителей, сообщает литовский Delfi.

Доцент Вильнюсского университета Ирма Будгинайте-Мачкине сказала, что этому может быть несколько причин.

"Во-первых, этот период был более благоприятным для переселения в другую страну, поскольку стало меньше ограничений, связанных с Covid-19", – сказала она в комментарии для агентства BNS.

"Во-вторых, из-за роста цен в 2022 году части жителей Литвы стало сложно прокормить себя/своих домочадцев. Это тоже могло побудить людей искать возможности работать за границей и продержаться в финансовом плане", – заметила социолог.

Третья причина, по ее мнению - война в Украине. "Перед лицом геополитических угроз в регионе часть молодых жителей Литвы может выбрать учебу за границей или работу за границей, если у них есть возможность работать удаленно", – сказала Будгинайте-Мачкине.

По предварительным данным, в июле этого года из Литвы уехали 2603 человека. Это самый высокий показатель с сентября 2019 года.

"Рост эмигрантов в июле-сентябре наблюдается последние несколько лет", – отметила социолог. По ее словам, в этот период обычно уезжают студенты и семьи с детьми, чтобы успеть к началу учебного года.