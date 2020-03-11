В Литве во вторник вечером диагностировали два новых случая коронавируса. Общее количество случаев заболевания этим вирусом увеличилось до 3, сообщает правительство Литвы.

Подробную информацию предоставят на пресс-конференции в правительстве Литвы 11 марта. Данные на 22 ч. 10 марта:

• Подтвержденные случаи в Литве: 3 (1 в 4.00 ч. 28 февраля, 2 в 22 ч. 10 марта)

• За последний раз исследовали: 9 образцов • Сегодня до 22 ч.: 15 образцов

• Вчера исследовали: 15 образцов • До сих пор провели: 290 исследований

• По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек