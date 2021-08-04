В Литве "воины Аллаха" угрожают взорвать офис Delfi

В среду по разным электронным адресам было распространено электронное письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы — угрожают взрывами и местью за "братьев-мусульман", сообщает ru.Delfi.lt.

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Портал Alfa.lt сообщает, что письмо написано от имени некоего Юсефа Арафата, который называет себя "воином Аллаха". Он в письме от имени "войнов Аллаха" грозит отомстить за "братьев-мусульман" и сообщает, что это движение якобы заложило бомбы.

В письме также представлен список заминированных мест. Большая часть адресов — крупные торговые центры, включая BIG, Akropolis и Ozas. Также якобы заминировано здание, в котором находится редакция портала Delfi. Кроме того, в списке есть адреса Вильнюсского ЗАГСа, Департамента миграции (ДМ) и других учреждений.

Полиция сообщила, что никакая информация о заминированных зданиях в Вильнюс к ним не поступала. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что все вышеупомянутые здания будут проверены.

Как уже сообщалось, в этом году Литва переживает наплыв мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и Литвы, чтобы попасть в ЕС. Многие из них — выходцы с Ближнего Востока, но есть люди и из других стран. Размещение мигрантов в приграничных территориях Литвы вызвало недовольство среди местных жителей, которые начали протестовать. В то же время в самих местах содержания иностранцев начались беспорядки из-за плохих условий содержания —мигранты жалуются на плохую еду и пищевые отравления, а также на промокшие палатки.