В Литве возобновляют вакцинацию вакциной AstraZeneca, жители смогут выбирать вакцину
Foto: AP/Scanpix/LETA

Несмотря на сообщения о случаях тромбоза среди привитых, Европейское агентство лекарственных средств высказалось за дальнейшее использование препарата AstraZeneca. После этого Литовская государственная служба по контролю над лекарствами и Минздрав Литвы вынесли свой вердикт.

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Напомним, что в Литве вакцинация вакциной AstraZeneca была приостановлена во вторник, 16 марта, вечером. Об этом сообщил глава Минздрава Арунас Дулькис.

Однако 18 марта после объявления выводов Европейского агентства лекарственных средств Дулькис сообщил: "После заседания Европейского агентства лекарственных средств и получения рекомендации Литовской государственной службы по контролю над лекарствами с 19 марта вакцинация вакциной AstraZeneca будет возобновлена".

Министр прибавил: "Мы понимаем озабоченность жителей и готовы делиться с жителями данными о вакцине. Минздрав внимательно следит за исследованиями Европейского агентства лекарственных средств, Литовской государственной службы по контролю над лекарствами, ВОЗ. В нашей стране стране существует механизм для наблюдения и исследования нежелательных явлений после получения любой, подчеркиваю – любой вакцины. Однако я думаю, что в сфере фармакологической бдительности его еще надо всесторонне укреплять".

С понедельника, по словам Дулькиса, этой вакциной привьются и главы страны: президент Гитанас Науседа, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните и он сам.

Он призвал жителей обращаться к семейным врачам, если после вакцинации они испытывают нежелательные эффекты. С пятницы в Литве вступают в силу новые изменения. "Первое – отныне жители смогут выбирать вакцину из того, что есть в центре вакцинации. Если желаемой вакцины не будет, то с человеком свяжутся позже. Сейчас жители смогут сами выбрать вакцину AstraZeneca. Второе - центры вакцинации смогут быстрее переходить от вакцинации одной приоритетной группы к другой. Третье – вакцины будут распределять между центрами вакцинации в муниципалитетах не только по количеству жителей, но и по темпу вакцинации. Четвертое - если муниципалитет не использует вакцину, ее будут распределять между другими муниципалитетами", – сказал глава Минздрава.

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