В Литве впервые обнаружен дельта-штамм коронавируса из Индии
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В Литве впервые выявлен вызывающий обеспокоенность дельта-штамм коронавируса, который впервые зафиксирован в Индии, сообщила в четверг Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ).

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По ее данным, на этой неделе также обнаружен 321 случай "британского" штамма или альфа-варианта коронавируса, 21 случай линии вируса B.1.620, впервые обнаруженной в Аникщяй, а также один случай бразильского штамма или гамма-варианта коронавируса.

В целом в Литве проведено 12 220 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8268 случаев "британского" штамма, 13 случаев южноафриканского штамма, 211 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского штамма и один случай дельта-штамма.

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LETA

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