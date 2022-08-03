В Литве выявили первый случай обезьяньей оспы

Положительный тест сдал взрослый мужчина, недавно вернувшийся из-за границы. Всего в Европе выявлено более 12 тысяч заражений, умерло двое пациентов в Испании.

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В лаборатории в Вильнюсе результат теста на обезьянью оспу впервые оказался положительным. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.

По данным ведомства, зараженный — мужчина, принадлежащий к возрастной группе 40-49 лет. Он гражданин Литвы, недавно приехавший из другой европейской страны (какой именно — не уточняется). Состояние пациента стабильное. Пятерых человек, контактировавших с мужчиной, попросили внимательнее следить за самочувствием, но не обязали изолироваться.

Представитель литовского Минздрава Галина Загребневене считает, что риск распространения заболевания по стране невелик: "По оценке Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC), с учетом имеющейся в настоящее время информации об обезьяньей оспе, риск распространения инфекции на население в целом в обществе низок, но по мере продолжения вспышки и появления новых фактов оценка риска может измениться, поэтому очень важно сохранять бдительность".

За последние месяцы вирусом, характерным для центральных и восточных регионов Африки, заразились более 20 тысяч человек за пределами континента. Согласно подсчетам ECDC, по состоянию на 1 августа в 27 странах ЕС/ЕЭЗ было зафиксировано 12 186 случаев, большинство из них — в странах Западной и Южной Европы. В Испании после заражения обезьяньей оспой скончались два пациента.

В конце июля ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность. Вскоре после этого Еврокомиссия одобрила использование при лечении заболевания вакцины Imvanex от датской компании Bavarian Nordic. ЕС уже закупил более 160 тысяч доз этого препарата.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Вирус передается либо через близкий телесный контакт с человеком, либо (реже) воздушно-капельным путем при длительном общении. Также можно заразиться через предметы, которыми пользовался инфицированный, например, постельное белье.