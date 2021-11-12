В Литве выявлен 2641 новый случай Covid-19, в Эстонии - 1039
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлен 2641 новый случай заражения коронавирусом, скончались 25 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1792 пациента с Covid-19,144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 16,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1305,9 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 14,6%.

В Эстонии за сутки сделано 6857 тестов на "Covid-19", положительный результат дали 1182 теста.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии госпитализированы 556 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались 12 человек.

Из 556 госпитализированных 436 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы "Covid-19", из них 324 человека (74,3 процента) не вакцинированы, а у 112 человек (25,6 процента) завершен курс вакцинации.

Курс вакцинации в Эстонии завершили 58,1 процента населения.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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