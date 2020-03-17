В Литве выявлен еще один случай коронавируса — на этот раз у вернувшегося из ЮАР
Foto: LETA

В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай заболевания коронавирусом (COVID-19), сообщает Минздрав Литвы. Инфекция установлена у пациента, вернувшегося из Южно-Африканской Республики. Он находится в Паневежской больнице. На данный момент в Литве установлено 18 случаев COVID-19, все они — привозные.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Первая пациентка уже выздоровела и находится дома. Минздрав напоминает, что с понедельника все вернувшиеся из любой зарубежной страны, а не из отдельных, как было до сих пор, обязаны соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней.

За несоблюдение режима грозит наказание. В Литве объявлен двухнедельный карантин. Во время карантина рекомендуют максимально избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, при общении соблюдать безопасную дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук.

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

2

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form