В Литве выявлен еще один случай коронавируса, заболевший в тяжелом состоянии (дополнено)

В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай заболевания коронавирусом (COVID-19), сообщает Минздрав Литвы. Инфекция установлена у пациента, вернувшегося из Южно-Африканской Республики.

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Состояние вернувшегося из ЮАР пациента сложное, он входит в группу риска, подтвердил глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"К сожалению, это пациент из группы риска, насколько я располагаю данными, образец был взят в больнице, когда состояние уже было тяжелым. Это первый пациент из группы риска и в тяжелом состоянии", – сказал 17 марта Литовскому радио Верига.

Он подтвердил, что пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам министра, пациенту больше 60 лет. Он находится в Паневежской больнице.

На данный момент в Литве установлено 18 случаев COVID-19, все они — привозные.

Первая пациентка уже выздоровела и находится дома. Минздрав напоминает, что с понедельника все вернувшиеся из любой зарубежной страны, а не из отдельных, как было до сих пор, обязаны соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней.

За несоблюдение режима грозит наказание. В Литве объявлен двухнедельный карантин. Во время карантина рекомендуют максимально избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, при общении соблюдать безопасную дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук.