В Литве выявлено 104 новых заболевших, в Эстонии - 40

За минувшие сутки в Литве проведено 7 276 молекулярных теста (ПЦР) и 4 290 антигенных тестов на Covid-19, подтверждено 104 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека. За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 40, или 0,9% от общего количества тестов, скончался один человек.

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В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 94 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

В Эстонии заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 59,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,5%.