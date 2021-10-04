В Литве выявлено 1114 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 540
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 1114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 17 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1303 человека, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3806 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 540 тестов, скончались семь человек.

Из 540 человек с коронавирусом не были вакцинированы 370, а у 170 был завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптоматического коронавируса в Эстонии требуется 197 пациентам. Всего госпитализированы 236 человек, из них не вакцинированы 172 человека (72,9 процента), курс вакцинации завершен у 64 человек (27,1 процента).

Не менее одной дозы вакцины получили 67,2 процента взрослого населения Эстонии.

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