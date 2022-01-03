В Литве выявлено 1208 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 686
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За минувшие сутки в Литве выявлено 1208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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14 скончавшихся были не привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1059 человек, 108 из них — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 755,2 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 14,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тысяч человек, умерло 7,4 тысячи человек.

Тем временем, в Эстонии за прошедшие сутки выявлено 686 новых случаев коронавируса, скончался один инфицированный.

По состоянию на утро понедельника в Эстонии госпитализированы 232 пациента с коронавирусом. В больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19 нуждается 161 пациент, из них 131 человек (80,9%) не вакцинированы, а у 31 (19,1%) курс вакцинации завершен.

За минувшие сутки проанализированы 6782 теста, позитивный результат дали 686.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 61,4% населения.

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