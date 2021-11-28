В Литве выявлено 1222 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек; в Эстонии заболели 389 человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 1222 новых случая Covid-19, скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы.

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Среди умерших 14 человек были не привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1365 пациентов с Covid-19, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в Литве сделано 6,2 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 4,5 тысяч антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 882,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд.

Тем временем в Эстонии за сутки сделан 3861 тест на коронавирус, из них 389 дали положительный результат. Скончались два человека — 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.

Среди получивших позитивный результат 255 не вакцинированы, а у 134 завершен курс вакцинации.

За сутки введены 2161 доза вакцины, в том числе 446 первых доз. По состоянию на утро воскресенья дополнительную или бустерную дозу получили 170 670 человек. Всего в Эстонии две дозы вакцины получили 59,1% населения.