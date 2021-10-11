В Литве выявлено 1238 случаев коронавируса, в Эстонии - 727
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1238 новых случаeв заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 254 человека. В целом за сутки были привиты 462 человека. В больницах сейчас проходит лечение 1492 человека. 130 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 5200 молекулярных (ПЦР) и 4500 антигенных тестов на коронавирус.

За сутки в Эстонии проанализированы 4087 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 727 тестов. Скончались шестеро человек, инфицированных коронавирусом, пишет LETA.

Среди 4087 позитивных тестов 495 были у невакцинированных, а у 232 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса в Эстонии требуется 217 пациентам. Всего госпитализированы 273 человека, у которых выявлен коронавирус, 185 из них (67,8 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 88 человек (32,2 процента).

Не менее одной дозы вакцины получили 67,6 процента взрослого населения страны.

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