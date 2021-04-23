В Литве выявлено 1278 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 392

За прошедшие сутки в Литве выявлено 1278 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек, сообщает литовский статистический департамент.

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За прошедшие сутки в Литве проведено 11 629 ПЦР-тестов на Covid-19 и 7015 антигенных тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости Covid-19 в Литве составил 534 случая на 100 тыс. жителей, доля положительных результатов теста на Covid-19 за последние семь дней составляет 6,2%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 239 263 человек.

Статистически выздоровели 215 820 человек, зарегистрированы 171 193 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 14 855 человек, а зарегистрированное число больных составляет 59 482 человека.

Зарегистрированный пациент — лицо, у которого диагностировано заболевание, но врач не подтвердил его выздоровление. Статистически пациент — лицо, у которого заболевание подтверждено в течение последних 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

В литовских больницах на сегодняшний день находятся 1205 пациентов с Covid-19, 123 из которых — в отделениях интенсивной терапии.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 23 апреля составляет 534 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 610 150 человек, 237 585 из которых уже получили и вторую дозу вакцины.

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 392 новых случая "Covid-19", скончались шестеро инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 5037 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 119 610 человек, подтверждено выздоровление 70 154 человек, скончались 1126 инфицированных.

В больницах Эстонии лечение сейчас походят 426 человек с Covid-19, в отделении интенсивной терапии находится 61 человек.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 23 апреля составляет 490,6 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 получили 303 952 человека, 93 250 из которых уже получили и вторую дозу вакцины.