В Литве выявлено 129 новых заболевших Covid-19, в Эстонии — 61

За минувшие сутки в Литве подтверждено 129 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека. В Эстонии заболел 61 человек, новых летальных исходов не выявлено.

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В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 113 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 942 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4348 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8806 смерти.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 69,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 1,3%. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 1266 человек.