В Литве выявлено 1486 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 348
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1486 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека. В Эстонии выявлено 348 новых заболевших, один скончался.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 581,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 256 906 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4024 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8120 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4876 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 348 тестов (7,1%), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 354 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 7,9%.

В больницах Эстонии находятся 290 человек с коронавирусом.

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LETA

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