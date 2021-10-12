В Литве выявлено 1768 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек
Foto: F64

За минувшие сутки в Литве выявлено 1768 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2298 человек. В целом за сутки было привито 6014 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1461 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее. 139 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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LETA

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