В Литве выявлено 1970 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 730

За минувшие сутки в Литве выявлено 1970 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 18 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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15 скончавшихся не были привиты или были привиты не полностью, полностью привиты были трое.

За сутки прививки от Covid-19 в Литве получил 8771 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1223 человека — на 22 больше, чем вчера, 133 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6350 результатов тестов на Covid-19-19, позитивный результат дали 730 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений умерли два человека.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 180 пациентам. Всего с коронавирусом госпитализированы 215 человек, 152 из них не вакцинированы (70,7%), у 63 (29,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыта 31 новая история болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 86-летний мужчина и 87-летний мужчина.

Из 730 новых случаев коронавируса в 500 случаях вирус выявлен у невакцинированных, а в 230 случаях у завершивших полный курс вакцинации.

В Эстонии не менее одной прививки от Covid-19 получиои 67% взрослого населения страны.