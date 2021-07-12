В Литве выявлено 22 новых случая Сovid-19, в Эстонии — 21
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве выявлено 22 новых случая коронавируса, два человек умерли от этой болезни. В Эстонии выявлен 21 новый заболевший.

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За минувшие сутки в Литве было сделано 1616 молекулярных тестов (ПЦР) и 1127 антигенных тестов на Covid-19. В Эстонии проведено 2357 тестов.

В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 18,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%. В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 39,7 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1,3% тестов.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 279 217 человек. От коронавируса скончались 4400 человек.

В Эстонии за сутки открыто две новых историй болезни Covid-19, на лечении в стационаре находятся 24 пациента. Средний возраст госпитализированных 64 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 15, то есть 62%.

В Эстонии полный курс вакцинации от Covid-19 завершили 492 660 человек.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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