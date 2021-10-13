В Литве выявлено 2493 новых случая Covid-19, в Эстонии - 1228

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, пишет LETA со ссылкой на Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди скончавшихся 12 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1488 пациентов с Covid-19, что на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 998,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 10,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5308 человек.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 314 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 228, или 16,8% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 13 октября из-за симптоматического Covid-19 нуждаются в стационарном лечении 252 человека. Всего в больницах 316 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 213, или 67,4%, и с завершенным курсом вакцинации 103, или 32,6%, .

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба были вакцинированы: 70-летняя и 81-летняя женщины.

За последние сутки проанализировали 7 314 результатов теста, из которых 1 228 оказались положительными. Из получивших положительный тест 810 не были вакцинированы и 418 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 991 дозу вакцины, всего введена 1 392 591 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,7%.