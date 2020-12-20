В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались

За минувшие сутки в Литву было выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались, сообщает ru.delfi.lt.
Количество новых случаев за последние сутки: 2927
Общее число случаев в Литве: 112359
Умерли: 1019
Умерли по другим причинам: 510
Выздоровели: 50721
Болеют: 60109
Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106 В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упомянула, что если действующий со среды жесткий карантин не подействует, придется просить парламент ввести чрезвычайное положение и объявить комендантский час.