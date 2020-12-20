В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литву было выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались, сообщает ru.delfi.lt.

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Количество новых случаев за последние сутки: 2927

Общее число случаев в Литве: 112359

Умерли: 1019

Умерли по другим причинам: 510

Выздоровели: 50721

Болеют: 60109

Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106 В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упомянула, что если действующий со среды жесткий карантин не подействует, придется просить парламент ввести чрезвычайное положение и объявить комендантский час.

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rus.DELFI.lv

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