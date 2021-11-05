В Литве выявлено 3183 новых случая Covid-19, в Эстонии - 1435

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 22 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3478 человек, полную схему прививки завершили 12 498 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1955 пациентов с "Covid-19", что на несколько десятков больше, чем вчера, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 9,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 1397,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов поднялась до 17,9%.

За минувшие сутки в Эстонии сделан 7821 тест на коронавирус, позитивный результат дали 1435 тестов.

894 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 541 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро пятницы на лечении из-за коронавируса в больницах находятся 600 человек, с тяжелой формой "Covid-19" госпитализированы 439 человек, из которых в свою очередь 307 (69,9%) не вакцинированы, а у 132 человек (30,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 70 новых историй болезни, скончались 7 зараженных "Covid-19" пациентов: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина, две 82-летние женщины, 86-летняя женщина и две 88-летние женщины.

За сутки ввели 10 589 доз вакцины, в том числе 2086 первых доз. По состоянию на утро пятницы бустерные дозы вакцины получили 71 613 человек. Двумя дозами вакцины охвачено 57,6% населения Эстонии.