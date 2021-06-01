В Литве выявлено 375 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 131

За минувшие сутки в Литве сделано 12 898 ПЦР-тестов и 9833 антигенных теста на коронавирус, подтверждено 375 новых случаев, от этого заболевания скончались 6 человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4386 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 131 тест (3 процента), скончались шесть человек.

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За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 282,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 776 случаев Covid-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 256 176 человек, декларированы 206 560 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8811 человек, декларированное число больных составляет 58 427.

Статистически заболевший — это лицо, заболевание которого подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента статистики, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4276 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связаны 8623 смерти.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 163,8 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 3,7 процента.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (58, в том числе 34 в Таллинне).

В Ида-Вирумаа 32 новых случая, в Пярнумаа 9, в Тартумаа 6, в Валгамаа 5, в Рапламаа и Вырумаа по 4, в Вильяндитмаа 3, на Сааремаа 2, на Хийумаа, в Ярвамаа и в Пыльвамааумаа по одному. В 5 случаях у человека отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

За сутки в больницах открыто 10 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 122 пациентам. Средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 86, то есть 70 процентов.

За сутки ввели 3715 доз вакцины, всего привиты 473 003 человека, курс вакцинации завершили 264 579 человек. Среди людей старше 70 не менее одной дозы вакцины получили 66 процентов. Более 60 процентов людей старше 70 лет привиты во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.