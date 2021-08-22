В Литве выявлено 407 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 101

За минувшие сутки в Литве было выявлено 407 новых случаев Covid-19, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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Умершие были из возрастных групп 50-59, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 293 767 человек. От коронавируса в Литве скончались 4487 человек.

Одновременно, за минувшие сутки в Эстонии проанализированы 2373 теста на коронавирус, позитивный результат дал 101 из них, то есть 4,3%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 84,2 процента составили невакцинированные, у 17,8 процента курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 281,3 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,6%.

За сутки открыто пять новых истории болезни Covid-19 стационарное лечение требуется 95 пациентам с Covid-19, средний возраст госпитализированных 67 лет, всего среди госпитализированных 61 человек старше 60 лет (64,2%). За сутки скончались два пациента с коронавирусом — 60-летний мужчина и 79-летняя женщина.

За сутки введено 2808 доз вакцины от Covid-19, всего в Эстонии вакцинированы 706 729 человек, курс завершили 610 695 человека.