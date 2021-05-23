В Литве выявлено 459 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 103

За прошедшие сутки в Литве выявлено 459 новых случаев Covid-19, 11 человек с этим диагнозом умерли. В Эстонии Covid-19 подтвержден у 103 человек, при этом новых смертей в течение субботы не зафиксировано.

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В субботу в Литве было выполнено 9718 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

Всего в Литве проведено 3 336 463 теста на коронавирус.

С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 270 849 человек, 247 662 человека признаны выздоровевшими.

Covid-19 унес в Литве 4 185 жизней.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1076 пациентов с Covid-19, 109 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии, а 51 пациенту требуется искусственная вентиляция легких. 899 пациентов используют кислородные маски.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Литве на 23 мая составляет 464,7 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привито 931 794 человека, в том числе 510 282 человека завершили полный процесс вакцинации.

За прошедшие сутки в Эстонии было выполнено 3488 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии в Эстонии было проведено 1 392 617 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Эстонии достигло 128 592, 79 206 человек признаны выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1240 человек, которым был поставлен диагноз Сovid-19"

В настоящее время в больницах проходят лечение 183 пациента с Covid-19. Средний возраст пациентов — 67 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 260,05 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 434 398 человек, в том числе 225 352 человека завершили полный процесс вакцинации.