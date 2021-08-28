В Литве выявлено 545 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 324
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, девять человек скончалось. В Эстонии заболело 324 человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным на 27 августа, в Литве уровень заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней увеличился в Литве до 283,5 случая, показатель положительных тестов за последние 7 дней вырос до 4,8%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4689 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 324 первичных теста (6,9%). 75,9% человек, у которых выявлено заражение, не были вакцинированы, у 24,1% курс вакцинации завершен. Всего в стране полностью привиты 622 288 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 318 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 7,2%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность