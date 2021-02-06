В Литве выявлено 676 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 589
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Литве выявлено 676 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек, сообщает статистический департамент.

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За прошедшие сутки в Литве проведено 7664 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 186 278 человек, подтверждено выздоровление 138 013 инфицированных, скончались 2927 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 6 февраля составляет 369,9 случая на 100 000 жителей.

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 589 новых случаев Covid-19, скончались девять инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 5544 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 47 512 человек, подтверждено выздоровление 26 311 инфицированных, скончались 456 человек.

В больницах лечение проходят 417 пациентов с Covid-19. В отделениях интенсивной терапии находятся 33 человека, из которых 16 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 6 февраля составляет 551,8 случая на 100 000 жителей.

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LETA

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