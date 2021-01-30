В Литве выявлено 718 новых случаeв Covid-19, в Эстонии — 405

За минувшие сутки в Литве подтверждены 718 новых случаeв коронавируса, от этого заболевания скончался 21 человек. В Эстонии добавилось 405 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

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За минувшие сутки в Литве от Covid-19 выздоровел 2341 человек.

В общую статистику смертей включены еще 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 181 734 случая Covid-19, 129 043 человека выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 2787 человек.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 4558 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 405, или 8,9% от общего количества тестов.

От вызванных Covid-19 осложнений за сутки скончались два человека.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 531,5 случая на 100 000 человек.

В больницы за сутки попал 41 человек. По состоянию на утро 30 января в больницах находится 404 пациента с Covid-19, днем ранее было 409 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 42 пациента, на искусственной вентиляции легких — 23.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 37 230 человек, обе дозы получили 9597 человек.