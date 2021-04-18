В Литве выявлено 726 новых случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии — 543

За прошедшие сутки в Литве выявлено 726 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает статистический департамент страны.

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С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 233 631 человека, скончались 3760 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 18 апреля составляет 501,2 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 563 463 человека, 209 572 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 543 новых случая Covid-19, скончались 10 инфицированных, сообщает местный департамент здравоохранения.

Доля положительных результатов анализов на Covid-19 составила 8,1%.

С начала пандемии в Эстонии коронавирус выявлен у 117 554 человек, скончались 1092 человека.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 18 апреля составляет 613,7 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 получили 287 298 человек, 84 964 человека успели получить обе дозы вакцины.