В Литве выявлено 745 случаев Covid-19, в Эстонии — 366
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За минувшие сутки в Литве выявлено 745 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4418 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 366 тестов, скончались два человека с коронавирусом.

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В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 982 человека, 100 из них — в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

В целом в Литве от Covid-19 скончались 4810 человека, из них полностью привитыми были 80. Из умерших за последние сутки непривитых или частично привитых было 11. Напрямую или косвенно с Covid-19 связаны 9604 смерти.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 490,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 316 695 человек.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 в Эстонии требуется 151 пациенту. Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 127 человек (72,6 процента), курс вакцинации завершили 48 человек (27,4 процента).

Среди 366 заболевших не вакцинированы 274 человека, а у 92 завершен курс вакцинации.

Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 66,1% взрослого населения.

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LETA

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