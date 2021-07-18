В Литве выявлено 75 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 41

За минувшие сутки в Литве заражение коронавирусом было подтверждено еще у 75 человек, в то же время смертей с Covid-19 зарегистрировано не было. За минувшие сутки в Эстонии был выявлен 41 новый случай заражения Covid-19, летальных исходов с коронавирусом также не зарегистрировано.

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В субботу в Литве сделано 6209 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве коронавирус был диагностирован у 279 745 человек.

Всего в Литве умерло 4404 человека, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в литовских больницах проходят лечение 52 пациента с "Covid-19", восемь из которых находятся в реанимации. Пяти пациентам проводится искусственная вентиляция легких, а в лечении 39 пациентов используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 30,5 случая.

В Литве от Covid-19 привит 1 297 641 человек, в том числе 1 164 062 человека завершил процесс вакцинации.

Вчера в Эстонии было сделано 3523 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%.

С начала пандемии в Эстонии заражение коронавирусом подтверждено у 131 848 человек, количество смертей с Covid-19 составляет 1271 случай.

В настоящее время лечение в эстонских больницах проходят семь пациентов с Covid-19.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 49,7 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 596 380 человек, в том числе 516 785 человек завершили процесс вакцинации.