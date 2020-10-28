В Литве выявлено 776 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 125

За минувшие сутки в Литве выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще три человека, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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По иным причинам умерли четыре зараженных человека.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 12 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502.

В целом от Covid-19 в Литве скончались 144 человека, по иным причинам умерли 52 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 28 077 человек. С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая. За минувшие сутки взято 10 809 проб по подозрению на коронавирус. В целом в Литве выполнено 975 158 тестов.

В течение суток в Эстонии добавились 125 положительных тестов на коронавирус, сообщила заместитель гендиректора департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма. "У нас один из самых низких показателей заражения, но сейчас это число выросло. Если мы на прошлой неделе могли радоваться понижению, то налицо вновь тенденция роста", - сказала Хярма.

"Что немного беспокоит, так это доля роста положительных тестов. Мы еще не в плохой ситуации, но если доля тестов уменьшится, а доля положительных тестов увеличится, существует риск скрытой передачи. Если есть малейшая вероятность того, что вы заразились, обратитесь к врачу и узнайте, как все обстоит", - сказала она.

"Сейчас нет надежды, что у нас будет улучшение. Мы готовимся к тому, что лето закончилось и приближается сезон вирусов. Мы видим, что растет доля бессимптомных носителей. Почти четверть - без симптомов. Следует задуматься, если у вас был подозрительный контакт, а затем небольшие симптомы - головная боль и боль в горле ", - отметила Хярма.

По словам Хярма, среди мест заражения преобладали рабочие места и прибытие из-за границы, причем большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста. "На данный момент нам особенно ясно, что более половины из них связаны с рабочими местами, за ними следуют очаги в школах", - сказала Хярма.