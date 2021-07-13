В Литве выявлено 86 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 54
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве выявлены 86 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3500 тестов на коронавирус, выявлено 54 первичных позитивных результата, что составляет 1,5% всех тестов.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 20,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 279 302 человека, 565 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончался 4401 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8973 смерти.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 40,2 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1,3%.

В больницах Эстонии находится на лечении 21 пациент с коронавирусом.

Привиты в Эстонии 585 402 человека, курс вакцинации завершили 495 800 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 53,2% взрослого населения.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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