В Литве выявлено 889 новых случаев Covid-19, все чаще умирают молодые

За минувшие сутки в Литве было выявлено 889 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы. В больницах отмечают: в реанимацию все чаще попадают непривитые молодые люди.

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Четверо из пяти скончавшихся не были привиты или были привиты частично, пишет LETA.

По данным ru.delfi.lt, в последнее время часто регистрируют смерти людей младше 50 лет. В минувший четверг в Акмянском районе скончался мужчина из группы 20–29 лет. В воскресенье сообщили о смерти мужчины 30–39 лет. Этот человек жил в Кедайняйском районе. Оба скончавшихся были не привиты.

Врачи отмечают, что непривитые молодые люди часто попадают в больницы. Представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас сказал в интервью Žinių radijаs, что из госпитализированных в августе - половине младше 61 года. Кроме того, лишь у немногих из них были хронические заболевания. "Даже относительно здоровым молодым людям не всегда везет, и они попадают в реанимацию. Состоянию, в котором находятся тяжело больные Covid-19, не позавидуешь", – заметил врач.

Ситуация в Сантаришкской клинике неважная и сейчас. По словам врача, в реанимацию попадают пациенты самого разного возраста, нескольким - чуть больше 30 лет.

"Некоторые из них сожалеют, что не привились. Ни один из лежащих в больнице пациентов не считает, что поступил правильно, не привившись от ковида. У всех мнение изменилось. К сожалению, поздно", – заметила врач больницы Йолита Якутене.

Похожая ситуация и в Каунасской больнице. Ее представитель Саулюс Твирбутас сказал Delfi, что у них в реанимации из 6 коек заняты 4. Ни один из пациентов не был привит. Их возраст – 50–60 лет.

Представитель Клайпедской больницы Айсте Норейкайте сказала, что у них лежат 111 пациентов с ковидом, 17 из них - в реанимации. "В реанимации лежат трое привитых. У двоих из них есть хронические заболевания. Привитые редко попадают в реанимацию", – сказала Норейкайте.

Сейчас в больницах на лечении от Covid-19 находятся 857 человек, 85 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 10 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6107 результатов тестов на коронавирус, позитивный результат дали 473 теста.

354 инфицированных не вакцинированы, а у 119 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 153 пациентам. Всего госпитализирован 171 человек с коронавирусом, из них не вакцинированы 122 человека (71,3%), курс вакцинации завершен у 49 человек (28,7%).

Среди взрослого населения Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 65,6%.