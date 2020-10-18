В Литве выявлено более 250 случаев Covid-19, в Эстонии - только 26

В Литве в субботу, 17 октября, выявлено 252 новых случая Covid-19, в Эстонии - 26 новых случаев.

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В Литве за последние сутки выявлено 252 новых случая коронавируса, свидетельствует информация Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

С начала пандемии в Литве зарегистрирован 7521 случай Covid-19, 113 человек умерли. Выздоровели в Литве 3097 человек, в изоляции находятся 33 466 человек.

С 1 июня в стране зарегистрировано 349 привозных случаев.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 800 первичных тестов на коронавирус, позитивный результат дали 26 тестов.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 35,52 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, из них к аппарату ИВЛ подключен один. Всего в Эстонии умерли 68 заразившихся коронавирусом человек.