В Литве выявлены 34 случая коронавируса: ни пол, ни возраст пациентов больше не разглашаются

По данным на вечер среды в Литве количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID -19 выросло до 34, сообщило Министерство здравоохранения.

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Выявленный в среду вечером человек изолирован и находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.

По предварительным данным, он вернулся из Объединенных Арабских эмиратов с пересадкой в Голландии.

Как сообщила представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, после поступления жалоб пациентов и их близких было решено не разглашать, ни пол пациента, ни возраст.

До сих пор все подтвержденные случаи в Литве, за исключением одного, подтвержденного в среду, были привозными. Состояние одного пациента, находящегося в Панявежисе, является тяжелым.

Между тем, первая пациента с коронавирусом в Литве уже выздоровела и отпущена домой.