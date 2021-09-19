В Литве выявлены 848 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 462
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В субботу в Литве выявлены 848 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек, а в Эстонии - 462 новых случая, умер один человек, сообщает LETA.

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В Литве в больницах с Covid-19 находится 951 пациент, 99 из них - в реанимации. С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 315 949 человек.

В Эстонии позитивные результаты тестов были у 342 невакцинированных и 120 полностью вакцинированных пациентов. По состоянию на утро воскресения стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 в Эстонии требуется 139 пациентам.

Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 66,1% взрослого населения.

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LETA

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LETA
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