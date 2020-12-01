В Литве за минувшие сутки подтверждено 1187 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 191
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1187 новых случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки выздоровели 734 человека.

С начала пандемии в Литве установлено 62 515 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 665 человек, 15 077 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 519 человек, по иным причинам умерли 254 зараженных.

За минувшие сутки в Литве взято 7476 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в составляет 1,264 млн.

За минувшие сутки в Эстонии добавился 191 новый инфицированный коронавирусом, умерли три человека, сообщает Департамент здоровья Эстонии.

В больницах находятся 207 инфицированных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги