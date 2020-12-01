В Литве за минувшие сутки подтверждено 1187 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 191

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1187 новых случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 734 человека.

С начала пандемии в Литве установлено 62 515 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 665 человек, 15 077 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 519 человек, по иным причинам умерли 254 зараженных.

За минувшие сутки в Литве взято 7476 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в составляет 1,264 млн.

За минувшие сутки в Эстонии добавился 191 новый инфицированный коронавирусом, умерли три человека, сообщает Департамент здоровья Эстонии.

В больницах находятся 207 инфицированных.